Suposta pausa de inverno no conflito ucraniano 'pode durar até 6 meses', sugere relatório dos EUA

As alegações seguiram a fala do subsecretário de Defesa dos EUA, Colin H. Kahl, que disse a repórteres que “você já está vendo o clima ruim na Ucrânia desacelerar um pouco as coisas”. Ele acrescentou que “está ficando muito lamacento, o que torna difícil fazer ofensivas em larga escala”.

As declarações foram precedidas pelo anúncio do Pentágono de assistência militar adicional a Kiev no valor de cerca de US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões) composta por quatro sistemas de defesa antiaérea Avenger de curto alcance altamente móveis, capazes de disparar mísseis Stinger, bem como uma grande quantidade de munição, inclusive para os sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, também conhecido como HIMARS.