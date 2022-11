Chanceler alemão Olaf Scholz lamenta que Putin não participe da cúpula do G20

O G20 reúne– Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil , Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, África do Sul, Turquia – e também a União Europeia (UE), que juntas representam, dois terços da população mundial e 75% do comércio internacional.