Irã critica falhanço da Alemanha, França e Reino Unido em retomar o JCPOA

O Ministério das Relações Exteriores do Irã criticou na sexta-feira (11) em uma conversa telefônica com seu homólogo da Espanha o insucesso na reimplementação do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), ou acordo nuclear iraniano.

“Sempre nos congratulamos com a interação com a Europa. Isto enquanto os três países da Alemanha, França e Inglaterra não conseguiram, desde 2018, implementar o acordo nuclear, que era uma obrigação internacional, após a imposição de sanções pela administração [do ex-presidente americano] Trump”, disse Hossein Amirabdollahian a José Manuel Albares, citado no sábado (12) pela agência iraniana Tasnim.

Citando os recentes distúrbios e ataques terroristas no Irã, Amirabdollahian qualificou as posições e ações de alguns países ocidentais em resposta a eles como “não construtivas”.

No entanto, ele elogiou a atuação de Albares, depois que ela condenou o recente ataque em Shiraz, sul do Irã, e expressou simpatia com o governo e nação iranianos. Ele chamou as relações entre os dois países como “históricos”, e necessitando a continuação do diálogo.