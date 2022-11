Economia britânica se aproxima da recessão — CMIO

O chanceler do Tesouro do Reino Unido alerta para “um caminho difícil pela frente” e decisões difíceis a serem tomadas

A economia do Reino Unido contraiu entre julho e setembro, com o PIB caindo 0,2%, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na sexta-feira. A queda foi o maior declínio trimestral na economia do país desde o início de 2021, quando entrou em confinamento em meio à pandemia de Covid-19.

Embora os analistas tenham alertado anteriormente para uma queda maior no PIB do país, o resultado ainda mostra que a economia do Reino Unido está sofrendo, em grande parte devido à crise do custo de vida e aos aumentos das taxas de juros relacionados, que tendem a desacelerar o crescimento.

Segundo os especialistas, se a economia britânica continuar a contrair no último trimestre do ano, como é amplamente esperado, entraria em recessão, tendo registado dois trimestres consecutivos de crescimento negativo.

Comentando os dados, o novo chanceler do Tesouro do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse que o país está enfrentando algumas decisões difíceis para trazer a economia de volta à estabilidade.

“Não estamos imunes ao desafio global de inflação alta e crescimento lento… Não tenho a ilusão de que há um caminho difícil pela frente – que exigirá decisões extremamente difíceis para restaurar a confiança e a estabilidade econômica. Mas para alcançar um crescimento sustentável a longo prazo, precisamos controlar a inflação, equilibrar as contas e reduzir a dívida,“, afirmou o funcionário.

Espera-se agora que Hunt faça sua primeira declaração fiscal como chanceler na próxima semana, quando apresentará as medidas destinadas a colocar a economia de volta nos trilhos. Estes incluirão grandes cortes de gastos, novos impostos e aumentos dos impostos existentes.

