Perspectiva de segurança alimentar ‘alarmante’ – ONU – CMIO

Os custos das importações continuarão a subir em todo o mundo devido aos preços mais altos, alerta

Estima-se que a conta mundial de importação de alimentos aumente para US$ 1,94 trilhão este ano, mais do que o esperado anteriormente, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

Em seu último relatório divulgado na sexta-feira, a FAO disse que isso marcaria uma alta histórica e um aumento de 10% em relação ao nível recorde de 2021, embora o ritmo do aumento deva diminuir em resposta aos preços e moedas mundiais mais altos dos alimentos. desvalorizando em relação ao dólar americano. Ambos pesam no poder de compra dos países importadores e, posteriormente, nos volumes de alimentos importados, disse.

O relatório observou que os países economicamente vulneráveis ​​estão sendo mais afetados pelos preços mais altos.

“São sinais alarmantes do ponto de vista da segurança alimentar, indicando que os importadores estão encontrando dificuldades para financiar o aumento dos custos internacionais, potencialmente anunciando o fim de sua resiliência aos preços internacionais mais altos”, acrescentou. advertiu a FAO.

Também apontou que os países de alta renda continuarão importando todo o espectro de produtos, enquanto as regiões em desenvolvimento permanecerão focadas em alimentos básicos.

Em relação às importações agrícolas, incluindo fertilizantes, a agência disse que a conta deve subir para US$ 424 bilhões em 2022, um aumento de 48% em relação ao ano anterior e até 112% em relação a 2020.

“Os custos mais altos de energia e fertilizantes importados estão por trás do aumento previsto. Ambos são particularmente relevantes nas contas de importação, sobrecarregando as contas correntes dos países de baixa e média renda”, disse. disse o relatório, acrescentando que “Como resultado, alguns países podem ser forçados a reduzir as aplicações de insumos, resultando quase inevitavelmente em menor produtividade agrícola e menor disponibilidade doméstica de alimentos”.

Segundo a FAO, “repercussões negativas” para a produção agrícola global e a segurança alimentar devem se estender até 2023.

