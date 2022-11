Custo estimado de um possível conflito em Taiwan — CMIO

Um conflito sobre Taiwan provocaria um enorme choque na economia mundial, informou o Financial Times na sexta-feira, citando uma pesquisa encomendada pelo governo dos EUA.

De acordo com a agência de notícias, a ação militar no território chinês autogovernado resultaria em US$ 2,5 trilhões em perdas econômicas, escreve o FT. A cifra foi fornecida à agência por pessoas familiarizadas com um documento preparado pela empresa de pesquisa Rhodium Group.

As indústrias dependentes de semicondutores, como os setores automotivo e eletrônico, sofreriam as maiores interrupções, diz o relatório. A maior parte do fornecimento global de chips é produzida em Taiwan.

As empresas chinesas veriam seus fluxos financeiros secarem, o que causaria um choque severo no comércio global, e os países em desenvolvimento que dependem da China mergulhariam em uma crise econômica, disse o FT, citando a pesquisa.

O Departamento de Estado dos EUA compartilhou as descobertas com seus parceiros e aliados. Washington e a UE iniciaram negociações sobre como se preparar para um potencial conflito sobre a ilha, observou o FT.

Taiwan governa a si mesmo desde 1949, mas nunca declarou oficialmente a independência. Pequim a vê como parte de seu próprio território, de acordo com sua política de Uma Só China, e busca eventualmente reintegrar a ilha.













Embora os EUA reconheçam, mas não endossem, a posição de que Taiwan faz parte da China, eles fornecem armas para a ilha há décadas. Em setembro, o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou uma venda de armas de US$ 1,1 bilhão para Taipei. Mais legislação está sendo preparada que resultaria na emissão de até US$ 10 bilhões pelo Departamento de Estado em assistência militar estrangeira a Taiwan nos próximos cinco anos.

As tensões em torno de Taiwan aumentaram desde agosto, quando a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou Taipei apesar das advertências das autoridades chinesas. Pequim respondeu lançando exercícios militares em larga escala no Estreito de Taiwan e impondo restrições comerciais na ilha.

