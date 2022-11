A principal exchange de criptomoedas faliu — CMIO

A exchange de criptomoedas FTX iniciou um processo de falência voluntária nos EUA, anunciou a plataforma na sexta-feira.

A empresa começará “um processo ordenado para revisar e monetizar ativos para o benefício de todas as partes interessadas globais”, FTX disse em um declaração no Twitter.

O CEO Sam Bankman-Fried renunciou e um novo CEO, John J. Ray III, foi nomeado, acrescentou a bolsa.

O anúncio ocorre dias depois que a maior rival Binance abandonou os planos de adquirir a FTX e deixou a exchange com a tarefa de levantar cerca de US$ 9 bilhões de investidores e rivais para se manter à tona.

A Binance desistiu do acordo após um exame de due diligence e relatórios recentes de fundos de clientes mal administrados, bem como supostas investigações das autoridades dos EUA sobre a empresa. O abandono do acordo desencadeou um colapso no mercado de criptomoedas, com o preço do Bitcoin caindo para seu nível mais baixo em dois anos.

O início do processo de falência da FTX pode desencadear o que pode ser um dos maiores colapsos do setor, segundo a Reuters.

