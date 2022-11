Seguradoras exigem clareza sobre o teto do preço do petróleo russo – Reuters – CMIO

Faltando três semanas para a medida entrar em vigor, as empresas estão preocupadas com detalhes inéditos da medida, informa o veículo

Os petroleiros correm o risco de serem abandonados no mar se a liderança do G7 não esclarecer detalhes do próximo mecanismo de teto de preço do petróleo russo com as seguradoras, disseram executivos do setor à Reuters nesta semana.

Faltando apenas três semanas para a medida entrar em vigor, a indústria naval não tem clareza sobre como vai operar.

As principais economias do Grupo das Sete – EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Japão – concordaram em setembro em impor um teto de preço do petróleo russo em uma tentativa de reduzir a receita de Moscou com as exportações de energia. As empresas bancárias, de seguros e de navegação serão proibidas de fornecer serviços a empresas russas que vendem petróleo a um preço acima do limite estabelecido a partir de 5 de dezembro.

Enquanto o relógio está correndo, a questão permanece o que acontecerá se as seguradoras descobrirem que uma remessa de petróleo em trânsito no mar foi realmente vendida acima do preço máximo, perguntou a agência. Especialistas temem que isso possa levar à retirada da cobertura do seguro e o cliente não aceitaria a carga.

“Se o tempo for muito curto, acho que todos terão um plano B para reduzir o risco, rescindir, ficar longe, talvez não concluir novos contratos até que haja alguma clareza”. George Voloshin, especialista global em crimes anti-financeiros da Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).

Também não está claro para compradores e comerciantes o que fazer caso o seguro seja retirado quando um petroleiro carregado de petróleo já estiver a caminho. Voloshin advertiu que “provavelmente será bastante confuso” pois há um grande risco de que uma carga de petróleo potencialmente exposta a sanções fique retida perto de portos que representem uma ameaça ambiental e causem um incômodo financeiro e logístico.

Um funcionário da Comissão Europeia disse à Reuters que Bruxelas estava ciente de que as empresas estavam procurando detalhes de suas novas obrigações, mas disse que a questão deveria ser abordada no nível do G7.

