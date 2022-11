EUA estabelecem condições para a Índia comprar petróleo russo — CMIO

Nova Délhi deve respeitar o limite de preço do G7 ou abster-se de usar serviços de seguro e transporte ocidentais

Washington deu sua bênção para que a Índia continue comprando tanto petróleo russo quanto desejar, mesmo a preços superiores aos estabelecidos pelo mecanismo de limite imposto pelo G7 – mas apenas se se abster de usar seguros, finanças e serviços marítimos ocidentais para cumprir as transações. .

petróleo russo “Vai ser vendido a preços de pechincha, e estamos felizes por a Índia conseguir essa pechincha ou a África ou a China” A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse à Reuters em Nova Délhi, onde se encontrou com a ministra das Finanças indiana, Nirmala Sitharaman, na sexta-feira.

Yellen argumentou que, uma vez que a União Europeia suspenda todas as importações marítimas de petróleo russo no próximo mês, Moscou será forçada a aceitar o preço máximo ou descontos significativos das taxas de mercado.

“A Rússia vai achar muito difícil continuar enviando tanto petróleo quanto eles fizeram quando a UE parar de comprar petróleo russo”. Yellen disse, acrescentando “Eles estarão em busca de compradores, e muitos compradores dependem dos serviços ocidentais.” As sanções limitarão a disponibilidade desses serviços aos compradores que respeitarem o limite de preço.













O mecanismo dará à Índia e a outros países que operam fora do limite maior alavancagem para reduzir os preços que pagam pelo petróleo, explicou Yellen. O objetivo é manter o petróleo russo no mercado enquanto pune Moscou por sua ofensiva militar na Ucrânia e reduz drasticamente suas receitas de energia.

Autoridades russas disseram que o país não venderá petróleo ou outras commodities a preços limitados. No mês passado, um funcionário do Tesouro dos EUA estimou que até 90% do petróleo russo continuaria a fluir para compradores fora do mecanismo de limite.

Terceiro maior importador de petróleo do mundo, a Índia aumentou as compras de petróleo russo este ano e, em outubro, Moscou ultrapassou a Arábia Saudita e o Iraque para se tornar o maior fornecedor de petróleo de Nova Délhi, de acordo com o rastreador de carga de energia Vortexa.













Nova Délhi está buscando laços de energia estáveis ​​com Moscou e continuará comprando petróleo russo para a vantagem da Índia, disse o ministro das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, na terça-feira, durante uma reunião com seu colega russo, Sergey Lavrov.

“É nossa obrigação fundamental garantir que o consumidor indiano tenha o melhor acesso possível nas condições mais vantajosas ao mercado internacional. [energy] mercados”, disse Jaishankar.