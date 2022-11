Paquistão deseja negociar em moedas nacionais com a Rússia – oficial – CMIO

Islamabad está esperando que Moscou dê luz verde para um acordo de troca de moeda, diz o chefe da missão comercial do país

A missão comercial paquistanesa pediu ao Ministério do Comércio da Rússia que introduza um acordo de troca de moeda para fortalecer os laços econômicos entre os dois países, disse o chefe da missão, Muhammad Shaukat Hayat, na sexta-feira.

“Iniciei uma proposta para assinar um pacto de swap cambial e enviei uma carta oficial ao respectivo ministério. Agora a bola está no campo da Rússia. Estamos aguardando uma resposta. Pode ser qualquer mecanismo – negociação de rublos ou troca de moeda “ ele disse.

A Rússia e seus parceiros comerciais vêm expandindo a participação de moedas nacionais em acordos mútuos em uma tentativa de se afastar do dólar e do euro. Nos últimos anos, Moscou tem seguido constantemente uma política de desdolarização do comércio exterior e está negociando a mudança para as moedas locais para acordos com a Índia, China, Irã e Turquia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Afastamento da Rússia do dólar ‘irreversível’ – líder do banqueiro

Em outubro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que o reinado do dólar como moeda mundial para o comércio estava sob ameaça e previu que os acordos em moedas nacionais ganhariam impulso e gradualmente se tornariam dominantes em todo o mundo.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT