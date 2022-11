Inflação na Alemanha mais alta desde a reunificação — CMIO

Outubro é o segundo mês consecutivo com indicador de dois dígitos, mostram números oficiais

A taxa de inflação anual da Alemanha saltou para 10,4% em outubro, superando as expectativas e atingindo um novo recorde histórico, disse o Departamento Federal de Estatística (Destatis) em um comunicado à imprensa nesta sexta-feira.

“Em 10,4%, a taxa de inflação atingiu um máximo histórico desde a reunificação alemã,” disse o chefe da agência, Dr. Georg Thiel.

Segundo Thiel, “enormes aumentos de preços para produtos energéticos” continuou a ser o principal motivo. Os preços da energia foram 43% mais altos em outubro de 2022 do que no mesmo período do ano passado, mostram os dados, com um aumento particularmente grande no preço da energia doméstica (até 55%). Os preços do gás natural mais que dobraram em relação ao ano passado, com alta de 109,8%.

Depois da energia, os preços dos alimentos apresentaram o maior crescimento, subindo 20,3% em relação ao ano anterior, com preços mais altos observados em todos os grupos de alimentos. Excluindo os preços da energia, a taxa de inflação situou-se em 6,5%; se forem excluídos tanto energia quanto alimentos, é ainda menor, em 5%.

Em relação a setembro, os preços da energia subiram 3,4% e os preços dos alimentos, 1,3%.

