Bolsa de Londres não vai banir metais russos — CMIO

A London Metal Exchange (LME) decidiu não restringir os metais russos de seu sistema e armazéns, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira.

“A LME não propõe neste momento proibir a garantia de novos metais russos. Além disso, o feedback indicou claramente que os limites ou limites semelhantes seriam muito complexos para serem praticáveis,”, disse a troca.

A LME lançou um documento de discussão com participantes do mercado sobre a perspectiva de banir os metais russos no mês passado, e sua declaração na sexta-feira foi baseada nos resultados dessa discussão.

A exchange explicou que algumas partes da discussão temiam que manter “indesejado” Metais russos nos armazéns da LME trariam desordem ao mercado e questionaram a ética de lidar com a Rússia em meio a sanções relacionadas à Ucrânia.

No entanto, a LME concluiu que seria “precipitar para que a LME tome medidas unilaterais” contra a Rússia, um grande produtor, quando a postura sobre seus metais entre os participantes do mercado varia de empresa para empresa.

“Embora haja evidentemente uma dimensão ética quanto à aceitabilidade global do metal russo, acreditamos que a LME não deve procurar tomar ou impor julgamentos morais no mercado mais amplo…

“Embora o mercado possa estar dividido sobre o papel que a ética deve desempenhar nessas considerações, parece haver um amplo consenso de que a LME tem o dever de operar um mercado justo e ordenado,”, disse a troca.













Ele acrescentou que continuará monitorando o mercado e quaisquer sanções ou tarifas que possam ser impostas à Rússia no futuro. Também prometeu monitorar o fluxo de metais russos nos armazéns da LME e fornecer transparência em relatórios regulares.

Após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia, vários países impuseram sanções a Moscou, levando muitas empresas a evitar as exportações russas, incluindo metais. A LME impôs anteriormente uma série de restrições aos metais russos, incluindo uma proibição temporária de novos embarques de cobre, chumbo e alumínio russos em abril. No mês passado, a bolsa anunciou a proibição de armazenar cobre e zinco da Ural Mining and Metallurgical Company (UGMK) e da Chelyabinsk Zinc Plant em seus armazéns após sanções do Reino Unido ao fundador da UGMK, Iskander Makhmudov.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT