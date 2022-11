Inflação em espiral esfria a economia da Noruega — CMIO

O crescimento dos preços ao consumidor no país saltou para uma alta de 35 anos, segundo a Bloomberg

A inflação na Noruega atingiu uma nova alta de três décadas de 7,5% em outubro, exacerbando os temores de uma recessão iminente na região nórdica, informou a Bloomberg nesta semana.

O núcleo da inflação, monitorado pelo banco central do país, o Norges Bank, atingiu uma alta histórica de 5,9%, acima do consenso do mercado e da própria previsão do banco.

As estatísticas vistas pelo meio de comunicação mostram que o crescimento dos preços foi impulsionado principalmente por vestuário e comunicação.

Os dados sombrios aumentarão a especulação de que os formuladores de políticas podem acelerar os aumentos dos juros novamente em dezembro, depois de reduzir o ritmo de aumentos neste mês devido a sinais de esfriamento da economia, segundo a Bloomberg.

Na semana passada, a governadora do banco central da Noruega, Ida Wolden Bache, disse que não vê perigo imediato de uma espiral de preços e salários. De acordo com um relatório da Statistics Norway na quarta-feira, o salário médio cresceu 4,1% no terceiro trimestre, o ritmo mais rápido em mais de dois anos.

A agência alertou anteriormente que uma recessão pode estar no horizonte para a Noruega nos próximos dois anos. Ao longo do próximo ano, espera-se que o desemprego aumente e a atividade econômica caia.

Além disso, a Statistics Norway disse que espera que os preços das casas caiam em 2023 e 2024 devido ao fraco crescimento dos salários reais, alta inflação e aumento do desemprego.

