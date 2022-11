Alto funcionário demitido processa o Vaticano – CMIO

Ex-auditor-chefe da Igreja Católica diz que foi afastado por tentar expor corrupção institucional

Libero Milone, ex-auditor-chefe do Vaticano, processou a Secretaria de Estado da Igreja e atual auditor geral, alegando que a Igreja reabriu uma investigação criminal sem fundamento contra ele para silenciá-lo depois de ignorar seus relatórios de má conduta oficial.

Milone e seu colega auditor Ferruccio Panicco alegam que o Vaticano encerrou seus contratos injustamente, arruinou suas reputações profissionais e os tornou persona non grata na Itália. Eles estão exigindo € 9 milhões (US $ 9,2 milhões) em danos.

O ex-auditor disse ao New York Times que foi pressionado a renunciar em 2017 depois de ser acusado de abusar dos recursos da Igreja para espionar os principais cardeais e ameaçado de prisão. Embora ele tenha dito que apresentou vários relatórios de impropriedade financeira entre cardeais e outros funcionários do Vaticano, os promotores “nunca, nunca agiu.” O papa Francisco supostamente passou de pedir apresentações pessoais das descobertas condenatórias para excluir Milone, chegando a atacá-lo publicamente.













“Eu estava descobrindo coisas que alguém queria manter disfarçado”, disse Milone a repórteres na semana passada depois de entrar com seu processo, explicando que, embora não tenha procurado “encontrar cardeais colocando dinheiro em seus bolsos”, ele havia encontrado exatamente isso, tudo no curso de seus deveres oficiais.

Enquanto Milone se recusou a citar nomes fora do tribunal, ele descreveu os altos escalões da Igreja como um “ninho de víbora”, com os cardeais embolsando centenas de milhares de dólares nas finanças da Igreja, “acidentalmente” depositando grandes somas em contas pessoais em vez de contas da Igreja e mantendo sacolas de compras cheias de dinheiro em seus escritórios.

Um funcionário que ele nomeou, o cardeal Giovanni Angelo Becciu, está atualmente sendo julgado por peculato, abuso de poder e fraude à Igreja. Milone disse ao Times que acredita que Becciu estava por trás de sua demissão, acusando o funcionário de plantar provas que mais tarde foram usadas contra ele.

Em 2018, o Vaticano declarou formalmente que não havia investigação criminal ou julgamento pendente contra Milone, embora ele tenha afirmado que foi informado em 2019 que o Papa Francisco havia selado seu caso. Quando ele pediu oficialmente para ver as evidências da investigação, ele teria sido informado de que não tinha direito a isso. No início deste ano, o selo foi finalmente levantado e o Vaticano reabriu a investigação. Um porta-voz confirmou ao New York Times na quinta-feira que havia um arquivo aberto sobre Milone por peculato, não selado desde a primavera.

Milone insistiu que é inocente de todas as acusações, alegando “nunca espiamos, fomos honestos, fizemos o que tínhamos que fazer, mas infelizmente o que tivemos que fazer foi muito embaraçoso.”