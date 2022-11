Rivais de Trump disseram estar ‘prontos para a guerra’ – mídia – CMIO

O ex-presidente deve anunciar sua candidatura para as eleições de 2024 dentro de dias

Os potenciais concorrentes para a nomeação presidencial do Partido Republicano devem ser “pronto para a guerra,” um conselheiro de Donald Trump teria alertado, já que o ex-presidente deve anunciar sua candidatura às eleições de 2024 na próxima semana.

“Eu esperaria que Trump saísse balançando na terça-feira” um conselheiro não identificado disse ao Daily Beast na sexta-feira. Trump havia recentemente alimentado especulações sobre suas ambições ao prometer fazer uma “anúncio muito grande” em 15 de novembro.

A fonte alegou que desde que ele “eviscerado” 16 candidatos em 2016, Trump “mantém todo o partido sob controle pelo medo”, alertando que quem pensa em correr deve estar preparado para uma luta.

"Tenho certeza de que haverá desafiantes. Mas é melhor eles aparecerem prontos para a guerra, porque nada está fora da mesa", disse. o conselheiro é citado como dizendo.













Alguns assessores seniores de Trump, de acordo com o Daily Beast, acreditam que ele deve adiar seu anúncio até depois do segundo turno da Geórgia em 6 de dezembro, o que pode determinar o controle do Senado.

No entanto, outros disseram à agência que retroceder pareceria um sinal de fraqueza, dizendo que é “improvável” Trump adiaria seu anúncio.

De acordo com um comunicado, recebido pelos membros da mídia na quinta-feira, Trump fará uma declaração às 21h de terça-feira em seu clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida. A imprensa já foi convidada a se registrar para credenciais.

Um retorno à política presidencial de Trump certamente causará polêmica, já que o ex-líder enfrentou duas audiências de impeachment durante seu único mandato e um fluxo quase infinito de críticas e alegações de oponentes democratas – muitos dos quais continuam a acusá-lo de incitar o motim no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.