Ecoativistas falham na tentativa de vandalizar obra-prima — CMIO

Duas pessoas tentaram sem sucesso se colar à obra-prima de Edvard Munch, ‘O Grito’, no Museu Nacional da Noruega na sexta-feira. A pintura não sofreu nenhum dano e os ativistas foram rapidamente detidos pela polícia.

Os ativistas, membros da organização norueguesa ‘Stopp Oljeletinga’ (Parar a Exploração de Petróleo), disseram que querem pressionar os legisladores a interromper a exploração de petróleo.

A polícia local disse ter levado três mulheres da Dinamarca, Finlândia e Alemanha “sob controle”. De acordo com a agência de notícias norueguesa NTB, a terceira pessoa estava filmando a cena. A saída também informou que os guerreiros do clima gritaram: “Eu grito quando as pessoas morrem” e “Grito quando os políticos ignoram a ciência.”

De acordo com a polícia norueguesa, havia manchas de cola no vidro que protegia a pintura. Todos os três ativistas provavelmente serão acusados ​​de contravenções, acrescentou.













O museu disse que a sala com a obra-prima “foi esvaziado do público e fechado”, e reabriria o mais rápido possível, com o restante das instalações ainda disponíveis para o público.

Segundo o site de Stopp Oljeletinga, a organização exige que o governo da Noruega declare “uma interrupção imediata de toda a exploração de petróleo na plataforma continental norueguesa”, e disponha um “plano concreto para uma transição justa para os trabalhadores do petróleo de hoje.”

A façanha segue uma série de incidentes semelhantes que viram ativistas climáticos em todo o mundo atacarem peças famosas para protestar contra a indústria de combustíveis fósseis. Nas últimas semanas, os eco-guerreiros vandalizaram a ‘Campbell’s Soup I’ de Andy Warhol na Galeria Nacional da Austrália em Canberra, e outro par se colou em uma exposição de dinossauros no Museu de História Natural de Viena.