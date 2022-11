Juiz derruba o programa de alívio da dívida estudantil de Biden — CMIO

O presidente dos EUA atraiu jovens eleitores às urnas nesta semana prometendo perdoar parte de suas dívidas universitárias

Um juiz federal no Texas derrubou o programa de perdão de empréstimos estudantis do presidente dos EUA, Joe Biden, na quinta-feira, declarando-o inconstitucional. A iniciativa ambiciosa foi um fator chave para o sucesso do Partido Democrata com os jovens eleitores nas eleições de meio de mandato realizadas na terça-feira.

O juiz distrital dos EUA, Mark Pittman, decidiu que o programa equivalia a “um dos maiores exercícios de poder legislativo sem autoridade do Congresso na história dos Estados Unidos.” A decisão de Pittman suspende o programa indefinidamente, embora a Casa Branca tenha declarado pouco depois que pretende recorrer.

Biden prometeu em agosto cancelar US$ 10.000 em dívidas estudantis para mutuários com renda inferior a US$ 125.000 por ano, ou US$ 20.000 para mutuários de baixa renda que receberam Pell Grants federais para frequentar a universidade. Mais de 40 milhões de pessoas foram elegíveis para se beneficiar, a um custo total para o contribuinte de US$ 430 bilhões, estimou o Escritório de Orçamento do Congresso em setembro.













O governo Biden alegou que o HEROES Act de 2003 – que fornece assistência de empréstimo a militares e veteranos – deu autoridade para promulgar o amplo programa de perdão de empréstimos. Pittman decidiu que não.

O caso contra o governo Biden foi movido por um grupo de defesa conservador em nome de dois estudantes considerados inelegíveis para o programa. Embora a Casa Branca já estivesse aceitando pedidos de cancelamento de dívidas, o programa está suspenso desde o mês passado, após contestações legais de seis estados liderados por republicanos.

Dado o anúncio tão próximo das eleições de meio de mandato de terça-feira, o programa foi ridicularizado pelos conservadores como uma tentativa de “comprar votos”, no palavras do Texas Rep. Ronny Jackson.

Os democratas de Biden conseguiram evitar uma antecipada “onda vermelha” na terça-feira, com os republicanos projetados para obter uma estreita maioria na Câmara dos Deputados e no Senado ainda em jogo. De acordo com uma pesquisa de boca de urna da CNN, os eleitores com idades entre 18 e 29 anos favoreceram os democratas por uma margem de 28 pontos, com os de 30 a 44 anos apoiando o partido por apenas quatro pontos, e todas as outras coortes favorecendo os republicanos em números crescentes desde 2020.

Em um discurso na quarta-feira, Biden reconheceu que os jovens votaram em “números históricos”. O chefe de gabinete de Biden, Ron Klain, atribuído a “energia e entusiasmo” desta demografia para a de Biden “Ação sobre as mudanças climáticas [and] empréstimos estudantis.”