Estado dos EUA processa fabricantes de produtos químicos para sempre – CMIO

A Califórnia acusou a 3M, a DuPont e 16 outras empresas de ocultar deliberadamente os danos causados ​​por seus produtos

O estado da Califórnia processou 18 fabricantes de produtos químicos por colocar em risco deliberadamente o público e o planeta. As empresas sabiam que as substâncias per e polifluoroalquil (PFAS) que fabricavam eram “tóxicos e prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente”, mas optou por ocultar esse fato de seus clientes, alegou o estado em sua ação movida na quinta-feira no Tribunal Superior do Condado de Alameda.

“PFAS são tão onipresentes na Califórnia quanto são prejudiciais”, disse o procurador-geral Rob Bonta em comunicado divulgado na quinta-feira.

Conhecido como “produtos químicos para sempre”, as substâncias são encontradas na corrente sanguínea de cerca de 98% dos californianos, bem como em toda a população de animais e peixes do estado, solo e vias navegáveis. Eles estão ligados a vários problemas de saúde, incluindo meia dúzia de formas de câncer, atrasos no desenvolvimento e defeitos em crianças, infertilidade e problemas imunológicos.













Os efeitos tóxicos desses produtos químicos, que são usados ​​para fazer produtos de limpeza, utensílios de cozinha, embalagens, roupas e sapatos, tintas e espuma de combate a incêndios, são conhecidos pelos fabricantes desde a década de 1950, diz o processo. Na década de 1960, sabia-se que eles estavam lixiviando em águas subterrâneas. A década seguinte confirmou as substâncias bioacumuladas em humanos.

Enquanto isso, as empresas insistiram que as substâncias eram seguras e continuaram a fabricar produtos que as contêm. A DuPont afirmou em 2003 que havia “sem efeitos para a saúde associados” com exposição ao sempre químico PFOA, e que foi “não é um problema de saúde humana.”

Mais de uma década depois que a 3M parou de fabricar o produto químico PFOS sob pressão da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, ela ainda alegou “o vasto conjunto de evidências científicas não mostra que PFOS ou PFOA causem efeitos adversos à saúde em humanos nos níveis de exposição atuais, ou mesmo nos níveis historicamente mais altos encontrados no sangue.”

DuPont, 3M, Chemours, Chemguard e as outras 12 empresas acusadas conheciam os perigos do PFAS quando fabricavam e vendiam produtos que os continham, afirma o processo, o que significa que eles não apenas deixaram de alertar sobre os perigos, mas os ocultaram ativamente.

O processo busca uma liminar, bem como danos, penalidades, pagamentos de restituição e um programa abrangente de redução, incluindo em todo o estado “tratamento e destruição de PFAS” e financiamento para acompanhamento médico e reposição de água. Fiel ao seu apelido, as substâncias são extremamente difíceis de remover do meio ambiente e persistem em tecidos vivos impermeáveis ​​aos processos naturais de decomposição.