Deputados alemães votam para manter usinas nucleares funcionando – CMIO

O parlamento alemão aprovou extensões para as vidas operacionais das três usinas nucleares restantes do país. A medida foi proposta pelo governo do chanceler Olaf Scholz em resposta à escalada da crise energética.

Agora, espera-se que as instalações continuem funcionando até 15 de abril de 2023, após a data de desligamento inicial prevista para o final deste ano.

A votação para aprovar a medida, que foi realizada na sexta-feira, viu 375 parlamentares apoiarem a medida, 216 se oporem e 70 se absterem.

A decisão dará a Isar 2 e Neckarwestheim 2 no sul da Alemanha e Emsland no noroeste do país um novo sopro de vida.

O prazo original para desativação das usinas foi adiado em 2011, logo após o desastre nuclear de Fukushima no Japão.

No entanto, o plano foi criticado por deputados que representam ambos os extremos do espectro político.

Enquanto o Partido de Esquerda insistia que a Alemanha deveria fechar todas as suas usinas nucleares o mais rápido possível por razões de segurança, os democratas-cristãos argumentaram que a extensão aprovada era de fato inadequada e pediram que as instalações fossem mantidas em funcionamento até o final de 2024. . Sua proposta, no entanto, não obteve votos suficientes para ser aprovada.

Enquanto isso, o partido de direita Alternativa para a Alemanha sugeriu declarar a energia nuclear “ambientalmente amigável e seguro” para construir novas fábricas.

A questão de como proceder com as usinas nucleares já havia dividido a coalizão governante na Alemanha. O Partido Verde argumentou que apenas duas das três instalações deveriam permanecer operacionais, enquanto o Partido Democrata Livre pró-negócios era a favor de deixar todas as três fábricas funcionando. Alguns no partido até pediram que outras instalações que haviam sido fechadas no ano passado fossem ressuscitadas.

O plano para manter as instalações em operação foi desenvolvido depois que o chanceler Olaf Scholz ordenou no mês passado que seu gabinete elaborasse medidas que ajudariam a ver a Alemanha durante o inverno. A potência europeia está enfrentando uma grande crise de energia, que começou em 2021 em meio à pandemia de Covid e foi ainda mais afetada pelo conflito em andamento na Ucrânia e subsequentes sanções ocidentais contra Moscou.