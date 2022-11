John Bolton zomba da Primeira Emenda dos EUA (VÍDEO) — CMIO

O jornalista Tayler Hansen pressionou o ex-assessor de segurança nacional sobre os “crimes de guerra” dos EUA

O ex-conselheiro de segurança nacional dos EUA John Bolton brincou sobre a Primeira Emenda quando um jornalista protestante foi detido por acusá-lo de mentir sobre armas de destruição em massa e “encobrindo crimes de guerra no Afeganistão”.

O discurso de Bolton em uma conferência do Institute for Policy Innovation no Texas na quinta-feira foi interrompido pelo jornalista Tayler Hansen, que se levantou e acusou o antigo falcão de guerra de mentir sobre o Iraque possuir armas de destruição em massa antes da invasão dos EUA em 2003.

“Você essencialmente genocida o povo iraquiano”, Hansen gritou para Bolton. “E você encobriu crimes de guerra no Afeganistão, senhor.”

“Por que você celebrou a prisão de Julian Assange?” Hansen continuou. “Por que você acha que isso é aceitável, senhor? Comemorar crimes de guerra é aceitável?”

Em um evento sobre ameaças atuais à Segurança Nacional, perguntei @AmbJohnBolton por que ele mentiu sobre as armas de destruição em massa no Iraque, encobriu crimes de guerra no Afeganistão e comemorou quando Julian Assange foi preso. Fui imediatamente detido e removido do evento. pic.twitter.com/zctfbORghW — Tayler Hansen (@TaylerUSA) 10 de novembro de 2022

Hansen foi detido pela segurança e removido da conferência. Ao ser levado, Bolton foi aplaudido pela multidão ao comentar “esse é outro exemplo da Primeira Emenda em ação”, referindo-se à garantia de liberdade de expressão da Constituição dos EUA.

Bolton atuou em vários cargos nos governos Reagan, Bush Sr. e Bush Jr., antes de um período como conselheiro de segurança nacional de Donald Trump em 2018 e 2019. Ele foi demitido por Trump depois de defender a mudança de regime no Irã e aparentemente prejudicar as negociações de paz com Coreia do Norte, com o então presidente alegando que “estaríamos na Sexta Guerra Mundial agora” se ele ouvisse o conselho de Bolton.

Bolton também defendeu a intervenção dos EUA no Iraque, Afeganistão, Síria, Venezuela e, mais recentemente, na Rússia. Em 2018, ele ameaçou sancionar o Tribunal Penal Internacional em Haia se processasse americanos por supostos crimes de guerra no Afeganistão, e no mês passado ele disse à esposa do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que espera que Assange “pega pelo menos 176 anos de prisão” por publicar provas dos referidos crimes de guerra.

Hansen foi algemado e levado a uma garagem antes de ser libertado.

“As pessoas mais notáveis ​​que trabalham no Aparelho de Segurança Nacional são criminosos psicopatas sem bússola moral”, ele escreveu em um tweet na sexta-feira. “Não tenho certeza do que ‘Segurança Nacional’ tem a ver com isso, mas definitivamente há um padrão.”