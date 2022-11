Rússia e China aumentam rotatividade de cargas via fronteira recém inaugurada

Nos últimos três meses, as importações de veículos da China aumentaram pelo posto de controle. A Rússia, por sua vez, está entregando madeira, óleo de soja e matérias-primas para a medicina tradicional chinesa.

Russas na beira do rio Amur olham para a cidade chinesa de Heihe, na outra margem do rio (foto de arquivo)

Russas na beira do rio Amur olham para a cidade chinesa de Heihe, na outra margem do rio (foto de arquivo)

© Sputnik / Yevgeny Odinokov Russas na beira do rio Amur olham para a cidade chinesa de Heihe, na outra margem do rio (foto de arquivo)

O consulado acrescentou que, incluindo caminhões basculantes, ônibus, guindastes automotores e veículos pessoais, no valor de, já cruzaram o posto de controle.

Sua construção, com custo de 19 bilhões de rublos (cerca de R$ 1,58 bilhão), começou em dezembro de 2016, no distrito de Blagoveshchensk, na região de Amur, sendo erguida simultaneamente a partir de ambas as margens.