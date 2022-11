General aposentado do Reino Unido pede uma segunda guerra fria — CMIO

O ex-chefe da OTAN argumentou que o Ocidente deve se recusar a negociar com a Rússia

O general aposentado do Reino Unido, Richard Shirreff, ex-vice-comandante da Otan, pediu aos membros do bloco militar ocidental que recusem qualquer negociação com o presidente russo, Vladimir Putin, para encerrar a crise na Ucrânia.

“Qualquer sugestão de negociação será exatamente o que Putin está procurando, porque significa que ele pode se apegar a pedaços do que tem”, disse. Shirreff disse esta semana em uma entrevista ao Times Radio. “E não se engane: seus objetivos de longo prazo e os objetivos de qualquer ultranacionalista após Putin serão continuar a guerra, continuar tentando reconstruir o império russo e varrer a Ucrânia do mapa.”

Shirreff, que se aposentou em 2014 após um período de quatro anos como principal oficial britânico da Otan, argumentou que um acordo negociado para acabar com os combates não levaria a nada. “Tudo o que fará é permitir que a Rússia recupere, reconstrua, regenere, retreine e faça outra tentativa. A conclusão é esta: não haverá paz na Europa enquanto Putin ou um sósia de Putin estiver no Kremlin”.

Vamos ter que lutar uma segunda guerra fria para evitar uma terceira guerra mundial.

Os comentários de Shirreff sugerem que a OTAN não deve se contentar com nada menos do que uma vitória ucraniana completa no campo de batalha e uma mudança de regime em Moscou. O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu uma mudança de regime no Kremlin em março passado, mas disse dias depois que estava apenas expressando sua “indignação moral” sobre o conflito, não comunicando a política oficial dos EUA.

“Qualquer sugestão de negociação é exatamente o que Putin quer.” Nunca haverá paz na Europa enquanto Putin, ou um sósia de Putin estiver no Kremlin, diz o major-general Sir Richard Shirreff em #TimesRadio. pic.twitter.com/IlOVv8aUAT — Times Radio (@TimesRadio) 9 de novembro de 2022

O general de alto escalão dos EUA, o chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, disse na quarta-feira que a retirada desta semana das forças russas na região de Kherson pode levar a negociações de paz. “Quando houver uma oportunidade de negociar, quando a paz puder ser alcançada, agarre-a.” ele disse. No entanto, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, insistiu que Washington não estava pressionando a Ucrânia para a mesa de negociações.

Shirreff disse que o recuo de Kherson mostra que a ajuda ocidental à Ucrânia é “dinheiro bem gasto.” O antigo falcão da OTAN anteriormente pressionou o bloco a buscar uma presença militar permanente nos estados bálticos para combater “Agressão russa”.