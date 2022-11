China alerta EUA para não divulgar detalhes das negociações de Xi-Biden — CMIO

O governo chinês pediu às autoridades americanas que não compartilhem detalhes com Taiwan sobre a próxima reunião entre o presidente Xi Jinping e seu colega americano, Joe Biden, dizendo que seria um “notório” violação de protocolos diplomáticos e acordos bilaterais celebrados entre os dois países.

Questionado sobre os comentários recentes do conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, que disse que Washington divulgaria detalhes da reunião de alto nível da próxima semana a Taipei, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, deu uma resposta dura.

“O que os EUA disseram sobre informar Taiwan sobre a reunião entre os chefes de estado chineses e americanos viola gravemente o princípio de uma só China e as estipulações dos três comunicados conjuntos China-EUA. Isso é realmente notório, e a China rejeita isso com firmeza”, disse. disse ele na sexta-feira, referindo-se a uma série de acordos entre Washington e Pequim.













Zhao continuou argumentando que qualquer “interação oficial” entre os EUA e Taiwan viola o princípio de Uma Só China, segundo o qual a República Popular insiste que a ilha faz parte de seu território soberano e que diplomatas estrangeiros não devem fazer contatos diretos com funcionários em Taipei.

“Existe apenas uma China no mundo. Taiwan é uma parte inalienável do território da China. A causa raiz das tensões no Estreito de Taiwan é que as autoridades de Taiwan têm solicitado o apoio dos EUA para buscar a ‘independência de Taiwan’ e que algumas pessoas nos EUA pretendem usar a questão de Taiwan para conter a China”. continuou o porta-voz. “São movimentos como esse que estão minando a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.”

Biden e Xi devem se reunir na próxima semana à margem da cúpula do G20 em Bali, na Indonésia – a primeira reunião cara a cara entre os dois líderes desde que Biden assumiu o cargo no ano passado. Embora a Casa Branca tenha declarado que discutirá “esforços para manter e aprofundar as linhas de comunicação” e como “gerenciar a concorrência com responsabilidade”, a questão de Taiwan também deve estar no topo da agenda.













Nos últimos meses, autoridades dos EUA têm tratado cada vez mais Taiwan como uma nação soberana, desafiando a política de Uma só China formalmente reconhecida por Washington. O presidente Biden até prometeu em várias ocasiões que as forças dos EUA viriam em defesa de Taipei no caso de uma invasão chinesa, mas os assessores da Casa Branca repetidamente recuaram dessas declarações.

Durante seu relatório no Congresso do Partido Comunista da China no mês passado, o presidente Xi destacou o risco de um conflito armado sobre Taiwan. Ele reiterou que o objetivo principal de Pequim é a reunificação pacífica, mas alertou que se reserva o direito de usar a força para impedir qualquer tentativa da ilha de declarar independência.