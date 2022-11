Pontuações republicanas vencem em estado de campo de batalha — CMIO

O governador democrata de Nevada, Steve Sisolak, perdeu sua candidatura à reeleição para o candidato republicano Joe Lombardo, aparentemente cedendo a disputa antes de ser convocada por autoridades locais ou meios de comunicação. A disputa para governador chegou ao fim enquanto os dois principais partidos esperam para ver quem controlará o Senado dos EUA após as eleições de meio de mandato desta semana.

“Enquanto os votos ainda estão chegando – e precisamos de todas as cédulas contabilizadas e de todas as vozes ouvidas – parece que ficaremos um ponto percentual a menos de ganhar”, disse. Sisolak disse em um comunicado concedendo a Lombardo, um xerife do condado que obteve 49,2% dos votos com a maioria das cédulas contadas.

Lombardo, de 60 anos, é um policial veterano que cumpriu dois mandatos como xerife do condado de Clark e recebeu o apoio do ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

“Dediquei minha vida a proteger e servir nossa comunidade e, agora, estou honrado por ter a oportunidade de proteger e servir todo o nosso estado como seu próximo governador.” Lombardo disse em um comunicado logo após a concessão de Sisolak.

Servir você como governador nos últimos quatro anos foi a honra da minha vida. Obrigado a todos que acreditaram em nós e deram tudo de si. É importante que agora nos juntemos para continuar levando o estado adiante. pic.twitter.com/mevXCqVZvt — Steve Sisolak (@SteveSisolak) 12 de novembro de 2022

O governador cessante agradeceu aos eleitores e desejou sucesso a Lombardo depois de assumir o cargo. Ele também afirmou que, embora tenha ficado aquém das urnas, a senadora democrata Catherine Marie Cortez Masto é “no caminho da vitória” e ocupar seu assento na câmara alta do Congresso.













De acordo com a Associated Press, no entanto, a corrida ao Senado de Nevada está quase acirrada, com Masto atrás do republicano Adam Laxalt por apenas um décimo de ponto percentual na noite de sexta-feira. Cerca de 94% dos votos foram contados no estado até a noite de sexta-feira.

Com o candidato democrata do Arizona, senador Mark Kelley, derrotando Blake Masters do Partido Republicano, Nevada e Geórgia são agora os estados a serem observados para determinar qual partido terá a maioria no Senado. Antes das eleições desta semana, os democratas controlaram o Senado dividido igualmente devido ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.