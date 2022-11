Mídia: desinteresse dos EUA na América Latina faz China superar Washington no comércio com Brasil

Nota-se que agora a China tomou a liderança, ultrapassando os EUA, no comércio com a Argentina, Brasil , Peru e Chile. Pequim está investindo em suas infraestruturas e indústrias, explica o autor.

“Empresas chinesas investiram US$ 21 bilhões em 2017 no Brasil (R$ 112 bilhões na cotação atual), incluindo usinas de energia, distribuidora de energia elétrica e portos. Governadores brasileiros de todo o espectro político visitam regularmente a China para atrair mais investimento”, ressalta a mídia.

Notícias do Brasil

Anteriormente, a anterior administração do ex-presidente dos EUA Donald Trump lançou a iniciativa América Cresce para competir com o projeto chinês Um Cinturão, Uma Rota, investindo um bilhão de dólares (R$ 5,33 bilhões) em Guatemala e uma quantia semelhante no Paraguai. A China, por sua vez, tem mantido há 20 anos uma política consistente em relação a região.