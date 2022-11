Dois aviões caem no ar no Texas — CMIO

Um bombardeiro B-17 da Segunda Guerra Mundial e um caça menor se desintegraram após colidirem em um show aéreo

Dois aviões foram destruídos em uma colisão no ar em um show aéreo em Dallas, Texas, no sábado. As trajetórias de voo de um bombardeiro B-17 e de um caça menor se cruzaram, resultando em um acidente devastador.

Gravação em vídeo tomada no evento mostrou o quadrimotor B-17 voando baixo sobre o Aeroporto Executivo de Dallas quando o avião menor – um Bell P-63 Kingcobra – cruzou seu caminho em alta velocidade. Ambas as aeronaves se partiram com o impacto e explodiram ao atingir o solo.

Enquanto uma chuva de detritos chovia, pelo menos um piloto apareceu para lançar um pára-quedas.

O status dos pilotos não está claro no momento, e nenhuma vítima dos destroços foi relatada no momento da redação deste artigo. Os bombardeiros B-17 normalmente voavam com uma tripulação de dez pessoas a bordo durante a guerra, mas a composição da tripulação do avião que caiu não é conhecida atualmente.

O incidente ocorreu no Wings Over Dallas, um show anual com aeronaves da Segunda Guerra Mundial, além de veículos militares e encenações históricas.