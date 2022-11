De acordo com Erdogan, a Turquia, por sua vez, está tentando descobrir como “abrir o corredor da paz”.

“Acreditamos que o melhor caminho para isso pode ser o caminho do diálogo à paz”, acrescentou.

O líder turco disse que nos próximos dois ou três dias ele pretende realizar conversas com seu homólogo russo Vladimir Putin e descobrir quais passos a Rússia planeja tomar nessa direção.

Além disso, Erdogan também planeja falar com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. “E vamos procurar maneiras de ver se essa mediação nos levará à paz”, concluiu.

EUA e Ucrânia criam ilusão de que Kiev quer negociar com Rússia, diz ex-conselheiro do Pentágono

O Kremlin tem repetidamente dito que a operação especial será concluída quando todos os seus objetivos forem alcançados. Ao mesmo tempo, Moscou nunca desistiu das negociações de paz com Kiev, mas desde que as autoridades ucranianas proibiram as negociações por lei o diálogo agora é impossível.