Estado dos EUA legaliza ‘cogumelos mágicos’ — CMIO

Os eleitores do Colorado aprovaram o uso de drogas alucinógenas depois que os proponentes divulgaram seus supostos benefícios medicinais

Dez anos depois de se tornar um dos dois primeiros estados dos EUA a legalizar o uso recreativo da maconha, o Colorado se tornou o segundo estado a abrir caminho para o uso legal de várias drogas alucinógenas, conhecidas como “cogumelos mágicos.”

Uma medida de votação que legaliza o uso de psicodélicos por pessoas com 21 anos ou mais foi aprovada pelos eleitores do Colorado na eleição de meio de mandato do Congresso de terça-feira. Com 95% dos votos apurados e 52,7% a favor da legalização, a Associated Press projetou na sexta-feira que a proposta de votação foi vitoriosa.

A iniciativa pediu a legalização de dois compostos psicodélicos, psilocibina e psilocina, que são usados ​​em cogumelos mágicos. Ele permite o uso de psilocibina em instalações licenciadas pelo estado, bem como o uso pessoal privado de psilocibina, psilocina e três outros psicodélicos.

Os residentes do Colorado poderão cultivar e compartilhar os compostos, mas as vendas no varejo são proibidas. A droga também será proibida para uso em locais públicos ou durante a operação de um veículo.

Uma medida semelhante foi aprovada no Oregon em 2020. Projetos de legalização foram apresentados em outros dois estados, Washington e Nova York. Dezenas de outros estados estão considerando projetos de lei para estudar os benefícios terapêuticos dos psicodélicos ou para descriminalizar a posse dos compostos.













Os proponentes alegaram que os psicodélicos podem ser usados ​​para tratar doenças como depressão, ansiedade, dependência e transtorno de estresse pós-traumático. Em 2019, a Food and Drug Administration dos EUA designou a psilocibina como um “Terapia de Descoberta” para tratar o transtorno depressivo maior, um status que pode acelerar o desenvolvimento e a aprovação de novos medicamentos que contenham o composto.

Os críticos, no entanto, argumentaram que a criação de licenças “centros de cura” enviaria a mensagem errada, principalmente para as crianças, de que as substâncias não aprovadas pela FDA são saudáveis ​​e, eventualmente, abriria caminho para dispensários recreativos da droga.