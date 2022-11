Até 280 mil toneladas de fertilizantes russos permanecem retidos na Europa

“Até 280.000 toneladas de fertilizantes minerais russos foram apreendidos em vários países europeus nos últimos meses”, disse Vershinin, acrescentando que a Rússia apoiou as exportações gratuitas desses fertilizantes a países necessitados, especialmente na África.

“Apesar do que dissemos sobre a possibilidade de entregas gratuitas destes fertilizantes, detidos hoje em alguns portos europeus, até agora, de fato, pouco ou quase nada foi feito”, afirmou o diplomata.

O vice-ministro acrescentou que Moscou não está satisfeita com a implementação do acordo de grãos do Mar Negro, já que os produtos alimentícios e fertilizantes russos deveriam ter um “acesso real” aos mercados internacionais.