MOSCOU, 13 de novembro – RIA Novosti. A Rússia é responsável pela difícil situação econômica e pela recessão no Reino Unido devido ao lançamento de uma operação especial, disse o secretário do Tesouro, Jeremy Hunt, em entrevista ao Times.

Na sua opinião, os combates na Ucrânia perturbaram a estabilidade no Reino Unido.

“Esta recessão é ‘Made in Russia’ e precisamos restaurar a estabilidade como um primeiro passo para o crescimento”, disse Hunt.

O chefe do departamento expressou confiança de que, para combater a inflação, é necessário aumentar os impostos.

“Se nós, junto com o Banco da Inglaterra, controlarmos a inflação, poderemos conter o aumento global das taxas de juros, as taxas de hipoteca que as pessoas veem, conter o custo dos empréstimos que as empresas tomam e teremos a chance de recuperar o caminho certo”, concluiu Hunt.

O Ocidente intensificou a pressão das sanções sobre a Rússia por causa da Ucrânia. A interrupção das cadeias de suprimentos aumentou os preços dos combustíveis, eletricidade e alimentos na Europa e nos EUA. No Reino Unido, o aumento do custo de vida atingiu duramente as famílias e as empresas.

O Banco da Inglaterra elevou sua taxa básica de juros em 75 pontos base para 3 por cento, de 2,25 por cento. O regulador também disse que a economia do Reino Unido entrou em uma recessão que deve durar todo o ano de 2023 e o primeiro semestre de 2024. A inflação anual no Reino Unido em setembro atingiu 10,1%. O Banco Central prevê uma aceleração da inflação anual no quarto trimestre deste ano para 11 por cento e, num futuro próximo, o crescimento dos preços ultrapassará os 10 por cento.