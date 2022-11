Casa Branca lança ‘fundo de igualdade de gênero no clima’ — CMIO

A iniciativa de US$ 6 milhões é uma parceria entre a Amazon e uma agência do governo dos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou o lançamento de um Climate Gender Equity Fund para promover as mulheres “líderes climáticos.” Ele apresentou a nova iniciativa na conferência das Nações Unidas COP 27 na sexta-feira.

Uma parceria entre a empresa de varejo online Amazon e a agência governamental USAID, o fundo “alavancar as contribuições do setor privado para fornecer às mulheres líderes climáticas habilidades técnicas, redes e capital para desenvolver e dimensionar soluções climáticas”, observou a Casa Branca em comunicado.

Para ajudar a resolver as mudanças climáticas, de acordo com a vice-presidente mundial de sustentabilidade da Amazon, Kara Hurst, “devemos abordar as desigualdades de gênero que persistem no financiamento climático e garantir que as mulheres empreendedoras tenham um lugar igual à mesa e acesso ao financiamento, redes e suporte técnico de que precisam para escalar as soluções climáticas.”













Delineando a gravidade da desigualdade de gênero no espaço climático, a Amazon revelou que “empresas fundadas por mulheres normalmente recebem uma fração do capital de risco total, e essa porcentagem caiu durante a pandemia.” A gigante das compras online, que viu seus lucros dispararem durante a pandemia, prometeu fornecer US$ 50 milhões adicionais de seu Climate Pledge Fund para investimentos em empresas de tecnologia climática fundadas e lideradas por mulheres. Além disso, está contribuindo com US$ 3 milhões para o financiamento inicial do Climate Gender Equity Fund.

O fundo é lançado com US$ 6 milhões no total, com a USAID igualando a contribuição de US$ 3 milhões da Amazon. O anúncio da Casa Branca afirma que o fundo também foi “ativado” por uma apropriação de US$ 21 milhões pela USAID do Fundo de Ação de Equidade e Igualdade de Gênero do governo Biden com o objetivo de destacar sua “compromisso com a ação climática sensível ao gênero.” Este último programa, estabelecido no ano passado com US$ 100 milhões em fundos dos contribuintes, um valor que deve dobrar para este ano, deve “promover a segurança econômica para mulheres e meninas em todo o mundo.”

Um pacote de gastos de US$ 430 bilhões assinado por Biden em agosto incluiu US$ 386 bilhões em subsídios à energia verde e créditos fiscais. O discurso do presidente na COP27 comprometeu várias iniciativas verdes mais ambiciosas, incluindo “estabelecendo um Centro Climático internacional para agricultura inteligente em termos climáticos“nuclear avançado“tecnologia.