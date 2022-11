Mídia: Inteligência dos EUA acredita que os Emirados Árabes Unidos tentaram interferir na política dos EUA

WASHINGTON, 13 de novembro – RIA Novosti. A inteligência dos EUA estabeleceu que os Emirados Árabes Unidos tentaram interferir na política externa dos EUA, de acordo com o Washington Post.

A inteligência dos EUA compilou um relatório confidencial detalhando as extensas tentativas dos Emirados Árabes Unidos de manipular o sistema político dos EUA.

Este jornal foi contado por várias pessoas que leram a reportagem. O documento falava de tentativas legais e ilegais de direcionar a política externa dos EUA em favor dos Emirados. Alegadamente, esses desejos de explorar vulnerabilidades no sistema de governança americano abraçaram várias administrações dos EUA, diz o relatório. A inteligência aponta para a dependência do sistema dos EUA em contribuições de campanha, suscetibilidade a lobistas e aplicação frouxa de leis de divulgação para proteger contra interferência de governos estrangeiros. Algumas das operações descritas no documento são semelhantes à espionagem, informa o jornal.