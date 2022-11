Novas variantes do Covid-19 evitam imunidade

Várias novas cepas do vírus SARS-CoV-2 podem escapar da imunidade derivada da vacina e da infecção

Várias novas variantes cada vez mais comuns do vírus SARS-CoV-2 são capazes de evadir a imunidade derivada de vacinas e infecções, de acordo com um estudo liderado pelo diretor do Aaron Diamond AIDS Research Center da Columbia University revisado pela revista Time esta semana. . O diretor do instituto, David Ho, pediu aos pesquisadores que comecem a desenvolver vacinas contra as novas cepas agora, na esperança de que as variantes ainda estejam circulando quando chegarem ao mercado.

As novas variantes, incluindo BQ.1, BQ.1.1, XBB e XBB.1, evoluíram da Omicron. Assim como seu progenitor, eles possuem mutações na região do vírus que se liga a células que os tornam extremamente transmissíveis. Ao contrário da Omicron, não existe vacina específica para variantes direcionada a eles.

O estudo de Ho, que não foi publicado ou revisado por pares, descobriu que os pacientes que receberam as duas vacinas iniciais de mRNA mais um reforço tiveram neutralização imunológica 37 e 55 vezes menor contra BQ.1 e BQ.1.1 do que contra a cepa do vírus contra o qual foram inoculados e neutralização 70 vezes menor contra XBB e XBB.1. Aqueles com dois dos boosters originais se saíram ainda pior contra BQ.1 e BQ.1.1, e exponencialmente pior contra XBB e XBB.1.













As pessoas que receberam a injeção de Omicron como segundo reforço tiveram um desempenho ligeiramente melhor contra todas as quatro cepas, e os indivíduos que receberam o reforço original e foram infectados com a variante BA.2 tiveram um desempenho melhor do que qualquer um dos outros grupos contra BQ.1 e BQ. 1.1 mesmo tendo se saído muito pior contra XBB e XBB.1. Assim, embora a infecção sobrevivente com BA.2, BA.4 e BA.5 pareça dar alguma proteção contra as cepas do tipo BQ, nem a infecção nem a vacinação oferecem proteção contra XBB.

O estudo da Universidade de Columbia não comparou pacientes não vacinados que foram infectados com qualquer uma das cepas, embora vários estudos anteriores tenham descoberto que a imunidade natural sozinha era mais eficaz na neutralização da variante Delta do coronavírus do que a imunidade derivada da vacina sozinha. Nem a vacina de mRNA da Pfizer nem da Moderna demonstrou prevenir a transmissão de qualquer variante, embora se acredite que ambas diminuam a gravidade da doença.

Ho reconheceu que a ciência está se recuperando, com as vacinas Covid-19 lançadas apenas quando a variante que eles visam já está diminuindo, e pediu aos cientistas que comecem agora os testes em animais de vacinas para as novas variantes. Espera-se que o BQ.1 inclua metade dos casos na Europa em meados de novembro e domine a região até 2023, de acordo com autoridades locais de saúde. Combinado com BQ.1.1, já representa cerca de 35% dos novos casos nos EUA. XBB está em ascensão em Cingapura e na Índia.