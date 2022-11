Mídia: navios misteriosos passaram ao lado dos gasodutos Nord Stream antes dos vazamentos

Dois navios desconhecidos foram avistados passando nas proximidades dos gasodutos Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) e Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2) antes da explosão, afirmou Jerry Javornicky, CEO da empresa de análise de imagens de satélite SpaceKnow.

De acordo com a Wired, os navios, com 95 a 130 metros de comprimento, foram avistados passando a poucas milhas dos locais de vazamento dos gasodutos.

O que se passou com os Nord Stream?

Em 26 de setembro foram descobertos vazamentos em três das quatro vias dos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2, construídos para transportar um total anual de 110 bilhões de metros cúbicos de gás russo para a Europa. O incidente, na sequência do qual foram despejadas 400.000 toneladas de metano na atmosfera, suspendeu o fornecimento de gás para a Alemanha antes do inverno europeu, provocando um aumento no preço do gás e uma corrida por fontes alternativas na União Europeia.