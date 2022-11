Drone espacial misterioso do Pentágono bate recorde – CMIO

A espaçonave reutilizável X-37B pousou na Flórida depois de passar 908 dias em órbita

A secreta espaçonave não tripulada X-37B dos militares dos EUA pousou no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, depois de completar uma missão classificada que incluiu orbitar o planeta por um recorde de 908 dias.

O drone espacial reutilizável retornou à Terra na manhã de sábado, tendo quebrado seu recorde anterior de 780 dias em órbita. A missão Orbital Test Vehicle-6 (OTV-6) também marcou a primeira vez que o avião foi ao espaço com um módulo de serviço conectado, aumentando o número de experimentos que podem ser realizados, informou a Força Espacial dos EUA em comunicado.

“O X-37B continua a ultrapassar os limites da experimentação, possibilitado por uma equipe de elite do governo e da indústria nos bastidores”, disse o tenente-coronel Joseph Fritschen, diretor do programa da espaçonave. “A capacidade de conduzir experimentos em órbita e trazê-los para casa com segurança para uma análise aprofundada no solo provou ser valiosa para o Departamento da Força Aérea e para a comunidade científica.”













Embora o OTV-6 tenha estabelecido um novo recorde de duração para o programa X-37B, não chegou nem perto do voo espacial mais longo em geral. As sondas Voyager 1 e Voyager 2 da NASA operam há mais de 45 anos, transmitindo dados de volta à Terra a bilhões de quilômetros de distância. O cosmonauta russo Valery Polyakov suportou a mais longa viagem espacial tripulada da história, passando 438 dias a bordo da estação espacial Mir em 1994 e 1995.

Os dois aviões X-37B do Pentágono voam em missões secretas desde 2010. O OTV-6 incluiu um experimento de energia solar para o Laboratório de Pesquisa Naval dos EUA, bem como dois estudos da NASA sobre os efeitos da exposição espacial de longa duração em sementes e outros materiais .

No entanto, como em outras missões X-37B, os propósitos do OTV-6 não foram totalmente divulgados. O avião robótico se assemelha a uma versão menor do ônibus espacial aposentado da NASA. Como o ônibus espacial, ele é lançado verticalmente e levado ao espaço por um foguete. Ele opera em altitudes de até 500 milhas acima da Terra, e sua manobrabilidade torna difícil para os adversários preverem seus movimentos.