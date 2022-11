EUA contrabandeiam quase uma centena de caminhões de petróleo e trigo da Síria para fora do país

Os militares dos EUA usaram 94 caminhões-petroleiros e veículos pesados carregados de petróleo e trigo para retirar os recursos naturais do país, relatou no sábado (12) a agência síria SANA.

As forças de ocupação dirigiram 44 caminhões com petróleo sírio roubado através do posto fronteiriço de Al-Swaidiya, rumo às bases americanas no Iraque, dizem as fontes. Outros 30 veículos carregados de petróleo usaram o posto de Al-Waleed para deixar a Síria.