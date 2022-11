Hungria limita preços de alimentos básicos — CMIO

Budapeste impôs preços máximos para ovos e batatas, informou a Reuters na quarta-feira, citando o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Gergely Gulyas.

O teto foi anunciado depois que dados mostraram que os preços dos alimentos subiram 40% em outubro, com inflação anual geral superior a 21%, segundo dados oficiais.

Batatas e ovos são ingredientes para a caçarola de batata e ovo, uma refeição tradicional descrita pelo jornal Hungary Today como “um dos pratos mais húngaros”. Fica atrás apenas do goulash, o melhor prato húngaro, de acordo com o site Taste Hungary.

O governo colocou um teto de preço em seis outros produtos alimentícios, incluindo leite e farinha, em fevereiro para tentar proteger as famílias do aumento dos custos.

A inflação na zona do euro atingiu 10,7% em outubro. É a primeira leitura mensal de inflação acima de 10% desde a formação do bloco. Acredita-se que os preços de alimentos, álcool e tabaco em toda a área do euro tenham aumentado 13,1% em relação ao ano anterior. O aumento foi impulsionado pelos preços da energia, que o Eurostat estimou 41,9% mais altos do que no mesmo mês do ano passado.

