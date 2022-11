Bitcoin cai com medo do colapso popular da exchange de criptomoedas — CMIO

O mercado de criptomoedas foi abalado depois que a Binance descartou os planos de assumir a FTX

A maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado, o Bitcoin, caiu para seu nível mais baixo em quase dois anos com a notícia da potencial falência da FTX, uma importante exchange de criptomoedas.

O Bitcoin caiu 12% na quarta-feira, para menos de US$ 16.000 por moeda, o menor desde novembro de 2020, de acordo com dados de negociação. Ele recuperou algumas das perdas no início das negociações na quinta-feira, mas ainda caiu mais de 8% no dia, para US$ 16.665 por volta das 08:00 GMT.

Outras grandes criptomoedas também estavam sendo negociadas no vermelho, tradicionalmente seguindo os movimentos de mercado do Bitcoin.

A queda nos preços das criptomoedas veio após a notícia do possível colapso da popular exchange de criptomoedas FTX. Depois de sofrer uma crise de liquidez, a Binance, sua rival e a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, concordou em resgatar a FTX assumindo o negócio. No entanto, na noite de quarta-feira, a Binance anunciou que não cumpriria o acordo, citando preocupações sobre as práticas de negócios da FTX e as investigações dos EUA sobre a exchange.

“Como resultado de due diligence corporativa, bem como as últimas notícias sobre fundos de clientes mal administrados e supostas investigações de agências dos EUA, decidimos que não buscaremos a potencial aquisição da FTX.com,” um porta-voz da Binance disse ao CoinDesk, acrescentando que os problemas da FTX eram “além do nosso controle ou capacidade de ajudar.”













O token FTX, a criptomoeda nativa da plataforma de negociação, perdeu quase 40% de seu valor após a declaração da Binance e caiu mais de 93% desde que as notícias dos problemas da empresa surgiram no início desta semana. O CEO Sam Bankman-Fried perdeu seu status de bilionário em meio à crise, com sua riqueza pessoal estimada caindo quase 94%, para US$ 991,5 milhões em um dia.

A FTX alertou que está enfrentando um déficit de US$ 8 bilhões e vai falir sem um plano de resgate. Isso pode diminuir ainda mais a confiança dos investidores na indústria de criptomoedas, já prejudicada pelas falências da Celsius, uma empresa de empréstimo de criptomoedas, e do fundo de hedge Three Arrows Capital, bem como pelo colapso do ecossistema de blockchain Terra.

