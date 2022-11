Principal hub de criptomoedas emite aviso de falência — CMIO

O executivo-chefe da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, disse aos investidores que, sem uma injeção de dinheiro, a empresa precisaria pedir falência, informou a Bloomberg na quinta-feira, citando fontes.

De acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto, Bankman-Fried informou aos investidores durante uma teleconferência na quarta-feira que sua exchange de criptomoedas enfrentava um déficit de até US$ 8 bilhões e precisava de US$ 4 bilhões para permanecer solvente. A fonte não identificada explicou que a FTX está tentando levantar financiamento de resgate na forma de dívida ou patrimônio, ou uma combinação dos dois.

“Eu fodi tudo” Bankman-Fried teria dito, acrescentando que seria “incrivelmente, incrivelmente grato” se os investidores pudessem ajudar. A ligação ocorreu antes que a exchange de criptomoedas Binance abandonasse seus planos de adquirir a FTX.

A fonte da Bloomberg observou que Bankman-Fried disse repetidamente aos investidores durante a ligação que simplesmente não era verdade que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, estava se afastando da aquisição. Cerca de uma hora depois, no entanto, a Binance disse que estava realmente recuando.

“Nossa esperança era poder apoiar os clientes da FTX para fornecer liquidez, mas os problemas estão além de nosso controle ou capacidade de ajudar”, Binance disse em um comunicado.

A Binance desistiu do acordo após um exame de due diligence e relatórios recentes de fundos de clientes mal administrados, bem como supostas investigações das autoridades dos EUA sobre a empresa. O abandono do acordo desencadeou um colapso no mercado de criptomoedas, com o preço do Bitcoin caindo para seu nível mais baixo em dois anos.

