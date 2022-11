Executivos fogem do Twitter quando Musk alerta sobre ‘falência’ – mídia – CMIO

O dono bilionário está buscando fazer cortes na plataforma “com excesso de pessoal” e não lucrativa

Pelo menos seis executivos se demitiram do Twitter esta semana. O novo proprietário da plataforma de mídia social, Elon Musk, convocou uma reunião geral na quinta-feira, anunciando o retorno ao horário comercial e mencionando a possibilidade de falência, a menos que a empresa encontre uma maneira de se tornar lucrativa.

Entre as saídas estava o chefe de segurança e moderação, Yoel Roth, informou a Bloomberg, citando fontes internas. Musk manteve Roth apesar das reclamações dos conservadores de que ele havia sido responsável por grande parte da censura política na plataforma – uma das razões citadas pelo CEO da Tesla e da SpaceX para comprar a empresa.

“O quadro econômico à frente é terrível”, Musk escreveu em um e-mail convocando a reunião, de acordo com o New York Times. “Sem uma receita significativa de assinaturas, há uma boa chance de o Twitter não sobreviver à próxima crise econômica.”

A menos que o Twitter possa gerar lucros com seu programa Blue de US$ 8 mensais, a falência é uma possibilidade muito real, disse Musk, acrescentando que a plataforma atualmente é muito dependente da publicidade.













Várias empresas retiraram seus anúncios do Twitter nas últimas semanas, devido a uma campanha de pressão de ativistas descontentes com a compra da empresa por Musk – e o endosso de republicanos nas eleições de meio de mandato dos EUA.

Musk também disse aos funcionários que os dias de comida grátis, teletrabalho e outras vantagens haviam acabado, de acordo com vários veículos. “Se você puder chegar fisicamente a um escritório e não aparecer, a demissão é aceita” ele teria dito.

Junto com Roth, cinco outros executivos se demitiram esta semana. Os chefes de privacidade, segurança da informação e conformidade se demitiram pouco antes do prazo para apresentar um relatório ao governo dos EUA, exigido por um acordo de 2011 com a Federal Trade Commission.













O FTC é “rastreando os desenvolvimentos recentes no Twitter com profunda preocupação”, disse o porta-voz Douglas Farrar, acrescentando que “nenhum CEO ou empresa está acima da lei.” Na quarta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse a repórteres “há muitas maneiras” para investigar a aquisição do Twitter por Musk como um potencial risco à segurança nacional.

Musk alertou o público que o Twitter “Fará muitas coisas estúpidas nos próximos meses.” Na quinta-feira, ele tuitou que o uso da plataforma continuou a aumentar: “Uma coisa é certa: não é chato!”