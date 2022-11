EUA retiram a Rússia do status de ‘economia de mercado’ — CMIO

Washington afirma que as práticas comerciais “injustas” de Moscou prejudicam os fabricantes dos EUA

O Departamento de Comércio dos EUA anunciou que não tratará mais a Rússia como uma economia de mercado, argumentando que as indústrias e fabricantes americanos estão lutando para competir com empresas russas nos mercados doméstico e global.

A medida permitirá que Washington libere o “plena força da lei antidumping dos EUA” para garantir “que as indústrias dos EUA obtenham o alívio das importações injustas a que têm direito”, disse o Departamento de Comércio em um comunicado na quinta-feira.

“Esta decisão é um importante reconhecimento do aumento da influência estatal russa em sua economia, o que coloca as indústrias dos EUA em desvantagem ao tentar competir globalmente”. acrescentou, insistindo que suas conclusões foram baseadas em “análise aprofundada de pesquisas de fontes imparciais de terceiros.”

O Departamento de Comércio aplicará agora um "metodologia alternativa" para calcular os direitos e taxas sobre as importações futuras da Rússia, uma vez que o alegado "O amplo envolvimento do governo na economia levou a preços e custos distorcidos na Rússia, que não refletem com precisão se as empresas russas estão precificando de maneira justa as importações para os Estados Unidos".













O embaixador de Moscou nos EUA, Anatoly Antonov, chamou a medida “ilógico,” e acusou Washington de aprofundar ainda mais a “desequilíbrios nos mercados mundiais, causados ​​por inúmeras barreiras unilaterais ilegítimas”.

Os EUA designaram a Rússia como “economia de mercado” em 2002, em um movimento que ajudou o país a ingressar na Organização Mundial do Comércio uma década depois. No início deste ano, os EUA suspenderam as relações comerciais normais com a Rússia para punir Moscou pelo conflito na Ucrânia.