Os preços ao consumidor nos EUA continuam subindo — CMIO

Pequeno avanço é visto na desaceleração da inflação, que voltou a subir no mês passado, mostram dados

Os preços ao consumidor nos EUA subiram mais uma vez em outubro, aumentando no ritmo anual mais rápido desde a década de 1980, à medida que a inflação continua a se expandir em mais setores da economia.

Antes do relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) a ser publicado pelo Bureau of Labor Statistics, os analistas esperam que o CPI de outubro suba 0,6% em relação a setembro, um aumento de 0,4% em relação ao mês passado. O ritmo anual, no entanto, deve desacelerar para 7,9% de 8,2%, e uma alta de 40 anos de 9,1% em junho. Seria a primeira vez que a taxa anual cairia abaixo de 8% desde fevereiro, segundo relatos da mídia.

A inflação geral de bens, excluindo alimentos e energia, subiu 0,5% para um ritmo anual de 6,5%, abaixo do ganho de 0,6% em setembro, e os custos dos serviços aceleraram para um ritmo anual de 6,7%, de menos de 4% em no final de 2021, elevando os salários e aumentando as pressões inflacionárias.

Blerina Uruci, economista-chefe da T. Rowe Price para os EUA, espera um declínio no núcleo da inflação, mas diz que os preços crescentes prejudicaram a demanda do consumidor. “Parte disso vem dos preços dos bens porque há uma desaceleração na demanda, como vimos recentemente nos gastos do consumidor. É um pequeno progresso que o aumento da inflação pode se consumir de certa forma”, disse. ela disse.

O IPC é um relatório importante para o Federal Reserve, que deve aumentar as taxas de juros em mais meio ponto percentual em dezembro. Analistas esperam que a taxa final possa chegar a 5% no próximo ano e ficará bem acima da meta de 4,6% prevista em setembro pelas autoridades do Fed.

