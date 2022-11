Contratações no Reino Unido congelam por temores de recessão – CMIO

Empregadores estão cautelosos ao recrutar enquanto a economia britânica continua encolhendo, diz relatório da KPMG

A atividade de recrutamento e o crescimento salarial no Reino Unido caíram em outubro no início do último trimestre devido à crescente incerteza sobre as perspectivas econômicas, de acordo com o último relatório da KPMG e da Confederação de Recrutamento e Emprego (REC).

A recessão iminente está impactando o mercado de trabalho do Reino Unido, dizem os especialistas, com os empregadores hesitantes em contratar. Essa cautela combinada com menos candidatos disponíveis resultou na queda do número de colocações permanentes pela primeira vez em quase dois anos, indica o relatório.

“A incerteza econômica e política de setembro e outubro fez com que os empregadores se tornassem mais cautelosos em sua abordagem de contratação do que durante o frenesi do início do ano. Os prazos de tomada de decisão para contratações permanentes foram estendidos, por exemplo”, disse o executivo-chefe do REC, Neil Carberry.

De acordo com o relatório, os salários iniciais cresceram à taxa mais lenta em 18 meses e o número de pessoas empregadas caiu pela primeira vez desde fevereiro de 2021. A piora das perspectivas econômicas forçou alguns empregadores a “reavaliar os planos de recrutamento, enquanto a escassez de candidatos também prejudicou a contratação”.

Isso ocorre quando o Banco da Inglaterra repetidamente instou as empresas a controlar os salários para ajudar a combater a inflação. O regulador vem elevando as taxas de juros há meses, já que os analistas esperam que a economia do Reino Unido continue caindo ao longo do próximo ano e possivelmente até 2024.

