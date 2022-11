JPMorgan alerta para o crash do Bitcoin — CMIO

A principal criptomoeda pode cair 25% em meio à crise em torno da exchange FXT, dizem os estrategistas do banco

Os problemas financeiros do principal hub de criptomoedas FXT ameaçam causar estragos nas empresas de criptomoedas e transformar a forma como elas são administradas, alertaram estrategistas do JPMorgan na quarta-feira.

De acordo com uma nota de pesquisa citada pelo Business Insider, os analistas acreditam que isso provavelmente fará o preço do Bitcoin cair 25%, para US$ 13.000 por moeda.

Os players de cripto provavelmente estão enfrentando demandas de credores para oferecer mais garantias, e alguns podem entrar em colapso sob a pressão, escreveram os estrategistas de Wall Street. “Parece provável que uma nova cascata de chamadas de margem, desalavancagem e falhas de empresas/plataformas de criptomoedas esteja começando.” eles disseram.

A equipe do JPMorgan apontou para os laços estreitos entre a FTX e a empresa de trading de seu chefe Sam Bankman-Fried, Alameda Research, e o espaço cripto mais amplo.

De acordo com o relatório, Bankman-Fried, que havia sido anunciado como o cavaleiro branco das criptomoedas, e até comparado a Warren Buffett, agora parece ser aquele que precisa de resgate. “O número de entidades com balanços mais fortes, capazes de resgatar aquelas com baixo capital e alta alavancagem, está diminuindo dentro do ecossistema de criptomoedas.” disseram os estrategistas.

Eles indicaram que toda a situação “cria uma crise de confiança e reduz o apetite de outras empresas de cripto para vir em socorro.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Principal hub de criptomoedas emite aviso de falência

Pode levar várias semanas para a turbulência das criptomoedas se acalmar, a menos que o FTX seja rapidamente resgatado, sugeriram os especialistas. “Com o valor do mercado de criptomoedas em pouco mais de US$ 1 trilhão antes do colapso da FTX/Alameda Research, nosso palpite é que o mercado de criptomoedas encontrará um piso acima de US$ 500 bilhões na atual fase de desalavancagem”. eles disseram.

Na quarta-feira, o Bitcoin caiu para seu nível mais baixo em quase dois anos com a notícia da potencial falência da empresa de Bankman-Fried depois que a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, a Binance, abandonou os planos de adquirir a FTX.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT