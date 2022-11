Montadora japonesa deixando a Rússia — CMIO

A montadora japonesa Mazda está encerrando seus negócios na Rússia, anunciou a empresa em seu relatório financeiro na quinta-feira.

“A Companhia decidiu transferir a totalidade de sua participação acionária na Mazda Sollers Manufacturing Rus [MSMR]uma empresa de fabricação e vendas de automóveis em Vladivostok, Rússia, para a Sollers PJSC, nossa parceira de joint venture, e assinou um contrato de transferência em 24 de outubro de 2022”, afirmou o relatório.

De acordo com a Mazda, a transferência será realizada por um simbólico € 1. A empresa também observou que espera gravar “uma perda extraordinária” de cerca de ¥ 12 bilhões (US $ 84 milhões) devido à sua decisão de encerrar o projeto.

A Mazda parou de enviar peças para sua fábrica de Vladivostok em março, enquanto o próprio empreendimento encerrou suas operações no final de abril.

“Embora [Mazda] continuou as discussões com a Sollers, não vê caminho para reiniciar o negócio, portanto, concordamos em transferir toda a nossa participação acionária para a Sollers,”, observou a empresa.

A holding automobilística russa confirmou a notícia da transferência para a Autonews. Sollers disse que já recebeu aprovações para o acordo de autoridades russas, mas a transferência ainda não foi formalmente realizada.













“A Sollers comprará a participação da Mazda na joint venture e planeja reiniciar a fábrica em uma nova linha de modelos no próximo ano”, disse um representante da empresa à Autonews.

A transferência pode ser concluída até dezembro, informou a Interfax no final do dia, citando uma fonte a par das negociações. De acordo com a Mazda, ela manterá a opção de compra de sua participação pelos próximos três anos.

A MSMR opera na Rússia desde 2012. Sua linha de produção incluía crossovers Mazda CX-9 e Mazda CX-5 e Mazda 6 sedan.

