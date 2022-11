EUA estendem isenção de sanções sobre transações de energia russas — CMIO

Washington permitirá algumas transações “relacionado a energia” com entidades russas até 15 de maio do próximo ano, de acordo com uma licença geral atualizada publicada no site do Departamento do Tesouro dos EUA na quinta-feira.

A lista de entidades com as quais as transações serão permitidas inclui os principais bancos russos, como Sberbank, Otkritie, VTB, Alfa-Bank e o Banco Central da Rússia.

O Tesouro explicou que as transações autorizadas abrangerão aquelas relacionadas à extração, produção, refinamento, transporte ou compra de petróleo, incluindo petróleo bruto e derivados, e gás natural, bem como outros produtos “capaz de produzir energia”, como carvão, madeira ou mesmo produtos agrícolas usados ​​na fabricação de biocombustíveis.

A mudança ocorre semanas antes da expiração da licença geral anterior. Também falta menos de um mês para a entrada em vigor do teto de preço do Grupo dos Sete (G7) lançado pelos EUA para o petróleo russo, juntamente com um embargo da UE ao petróleo russo marítimo.

Os EUA proibiram as importações de combustíveis fósseis russos no início deste ano, mas até agora se abstiveram de proibir transações bancárias relacionadas à energia com Moscou.

