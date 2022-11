Kremlin reage ao último movimento econômico dos EUA — CMIO

A decisão de revogar o status da Rússia como ‘economia de mercado’ pode desestabilizar ainda mais os mercados globais, alerta Dmitry Peskov

A declaração de Washington de que a Rússia não se qualifica mais como uma economia de mercado não apenas pressiona Moscou, mas terá repercussões globalmente, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres na sexta-feira.

Este último passo “continuar esta linha realmente destrutiva, em nada contribui para a estabilização nos mercados globais”, ele enfatizou.

Peskov estava reagindo ao anúncio do Departamento de Comércio dos EUA na sexta-feira de que os EUA não tratariam mais a Rússia como uma economia de mercado. O departamento afirmou que as indústrias e fabricantes americanos estão lutando para competir com as empresas russas nos mercados doméstico e global.

“Isso só pode ser visto de uma maneira, ao que me parece, é a continuação das ações para pressionar a Federação Russa em todas as direções possíveis. Vimos pressão sobre a economia, inúmeras sanções e assim por diante”, disse Peskov.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

EUA retiram à Rússia status de ‘economia de mercado’

Ele acrescentou que as sanções ocidentais não conseguiram desestabilizar a economia russa. Em vez disso, eles têm “causou uma boa quantidade de turbulência”, principalmente para a economia da Europa Ocidental, porque os EUA são mais “resiliente” a respeito disso.

“Embora os americanos também sofram com a inflação e o caos no mercado de energia”, acrescentou Peskov.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT