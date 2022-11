Mercados globais se recuperam à medida que a China diminui as restrições do Covid – CMIO

Os preços do petróleo também saltaram com as notícias de um possível fim da rigorosa política de pandemia de Pequim

As ações europeias e os futuros de índices dos EUA subiram na sexta-feira, mostram os números do comércio, depois que a China suspendeu algumas de suas rígidas medidas anti-Covid. O pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,7% no início do pregão, tendo subido pelo segundo dia consecutivo, levando seu ganho semanal para 4,2%. Os ganhos foram liderados por ações de consumo, commodities e tecnologia. Os futuros dos EUA subiram no início da sexta-feira, com o Dow, o S&P 500 e o Nasdaq ganhando entre 0,5% e 0,9%. Em uma aparente flexibilização de suas rigorosas regras zero-Covid, Pequim reduziu o tempo de quarentena para viajantes internacionais de cinco para dois dias e removeu uma grande restrição a voos internacionais, entre outras medidas, segundo a mídia estatal chinesa. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Os especialistas americanos estão de costas para a China O anúncio também elevou os preços do petróleo, com ambos os benchmarks, WTI e Brent, saltando cerca de 3%. Os mercados também ficaram entusiasmados com a queda da inflação nos EUA de 8,2% em setembro para 7,7% em outubro em relação ao ano anterior, com alguns traders aparentemente esperançosos de uma possível flexibilização da política monetária do Federal Reserve. De acordo com a Bloomberg, no entanto, essas expectativas podem ser equivocadas, pois o banco central pretende reduzir a inflação para sua meta de 2%. Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

