Índia apresenta sua visão da ordem mundial — CMIO

A segurança internacional deve ser um esforço coletivo, não um “jogo de soma zero”, disse o ministro da Defesa da Índia

Uma ordem global verdadeiramente estável e justa só pode ser criada quando as nações deixarem de tentar garantir sua própria segurança às custas de outras, disse o ministro da Defesa indiano Rajnath Singh.

Falando ao National Defense College na quinta-feira, Singh argumentou que o mundo deveria desenvolver uma abordagem coletiva à segurança.

“A Índia não acredita em uma ordem mundial onde poucos são considerados superiores aos outros”, disse ele, acrescentando que a própria política estratégica da Índia deve ser “moral.”

Se a segurança se tornasse um empreendimento verdadeiramente coletivo, então o mundo poderia começar a criar “uma ordem global que é benéfica para todos nós”, acrescentou Singh.

A segurança nacional não deve ser vista como um “jogo de soma zero,” ele insistiu, acrescentando que as nações deveriam procurar encontrar “ganha-ganha” soluções que beneficiariam a todos.

“Não devemos ser guiados por interesses próprios estreitos que não são benéficos a longo prazo”, alertou o ministro da Defesa, pedindo aos líderes que adotem um princípio de “auto-interesse esclarecido” que tornaria suas nações mais sustentáveis ​​e resistentes a choques.













UMA “forte e próspero” A Índia não deve ser construída à custa de outros, disse ele. Em vez disso, Nova Deli preferiria “ajudar outras nações a realizar todo o seu potencial.”

O ministro também alertou para o crescente impacto da “guerra de informação” e campanhas de notícias falsas sobre estabilidade política, que ele disse ter sido usada para “arquitetando a opinião ou perspectiva das massas”.

Esta guerra de informação é “mais evidente no conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia” onde ambos os lados usam a mídia social para “espalhar narrativas concorrentes sobre a guerra e retratar o conflito em seus próprios termos”.

As ideias expressas por Singh se assemelham aos argumentos apresentados pela Rússia no início de 2022, quando buscou um acordo com os EUA e a OTAN para reduzir o risco de um conflito no continente europeu. Na época, Moscou também argumentou que a segurança de uma nação não poderia ser reforçada às custas de outras.

Moscou solicitou que a OTAN se abstenha de qualquer atividade militar no território dos antigos Estados do Pacto de Varsóvia que aderiram depois de 1997. Também solicitou que a OTAN prometesse não se expandir mais para o leste. Suas propostas para uma arquitetura de segurança europeia de longo prazo foram rejeitadas, no entanto.