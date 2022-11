França acusa direitistas por conspiração para atacar Macron — CMIO

O grupo também planejou uma campanha de “intimidação e terror” contra mesquitas e migrantes, afirma o governo

Um grupo de pessoas com opiniões de extrema direita foi condenado a julgamento por um suposto complô para atacar o presidente Emmanuel Macron em 2018. O suposto líder dos acusados ​​supostamente discutiu esfaquear Macron com uma faca de cerâmica em um evento público.

O grupo – 11 homens e duas mulheres – está sendo acusado de conspiração terrorista e preparação de atos terroristas, crimes com penas de até 30 anos de prisão, informou a AFP nesta quinta-feira.

Em conversas em um grupo do Facebook em 2018, os suspeitos supostamente planejaram ataques a mesquitas, migrantes e membros do governo de Macron. Seu suposto líder, um aposentado chamado Jean-Pierre Bouyer, supostamente discutiu a infiltração de uma faca de cerâmica indetectável em um evento com a presença de Macron, com o objetivo de atacar o presidente.













Vários membros do grupo foram presos no final de 2018 depois que Brouyer dirigiu para uma cerimônia comemorativa do fim da Primeira Guerra Mundial com a presença de Macron. Um dos presos foi encontrado com uma arma calibre .44 e peças de granada, informou a BMF TV na época.

De acordo com documentos de cobrança vistos pela AFP, o grupo pretendia “causar graves perturbações da ordem pública através da intimidação e do terror”, por “realizar atos violentos contra o chefe de Estado e membros do governo para derrubar instituições públicas… e também visando locais simbólicos como mesquitas ou grupos específicos, como migrantes, a fim de influenciar as políticas do governo”.

As prisões de 2018 ocorreram um ano depois que a polícia francesa prendeu dez supostos extremistas de direita por um complô semelhante contra mesquitas e migrantes. Os suspeitos também planejaram ataques ao porta-voz do governo Christophe Castaner e ao político de esquerda Jean-Luc Melenchon, disse a polícia.

No início de 2017, um homem foi acusado de planejar um ataque a Macron durante as comemorações do Dia da Bastilha em Paris. O homem teria dito às autoridades que também planejava atacar “negros, árabes, judeus ou homossexuais”.